Apple разрабатывает сенсоры для неинвазивного отслеживания уровня сахара в крови

По данным осведомлённых источников, компания Apple занимается разработкой сенсоров, которые смогут отслеживать уровень сахара в крови. Компания наняла небольшую группу инженеров-биомехаников для работы над проектом, который позволит контролировать уровень глюкозы через контакт с кожей, а не методом инвазивных анализов крови или подобных методик.

Эта команда инженеров размещена в офисе в Пало-Альто, а не в ее главной штабе-квартире. Судя по всему, инженеры работали над сенсорной технологией на протяжении, по крайней мере, 5 лет. И теперь Apple приступила к исследованиям целесообразности в клинических заведениях в Bay Area. Компания также наняла консультантов, которые помогают ей разбираться в сложных нормативных актах сферы здравоохранения.

Сообщается, что командой управляет старший вице-президент Apple по аппаратным технологиям Джони Сроуджи (Johny Srouji). Ранее за проект отвечал Майкл Хиллман (Michael D. Hillman), но он покинул компанию в 2015 году. Команда состоит из 30 человек, включая биомедицинских экспертов, нанятых Apple из крупных фирм, таких как Masimo Corp, Sano, Medtronic и C8 Medisensors. О найме этих сотрудников стало известно ещё в начале прошлого года, тогда и возникли первые слухи о таких разработках.

Идея использования носимых устройств, используемых для управления такими состояниями, как диабет, была разработана ещё во время пребывания Стива Джобса (Steve Jobs) в должности главы Apple. Однако разработка технологии, позволяющей точно измерять уровень сахара в крови без прокола кожи, оказалась слишком сложной. Эксперт в сфере биомедицины Джон Л. Смит (John L. Smith), опубликовавший статью о неинвазивных сенсорах глюкозы, заявил, что это «самая сложная техническая задача, с которой я столкнулся в своей карьере».

По имеющимся данным, технологическое решение Apple для измерения уровня глюкозы в крови пропускает свет сквозь кожу пациента. Отметим, компания Google также работает над собственным сенсором уровня глюкозы в крови, но использует иной подход. Инженеры Google разрабатывают контактные линзы, которые предназначены для отслеживания уровня сахара в крови при контакте с глазом. Соответствующее устройство в виде повязки разрабатывается подразделением Life Sciences.

Пока не уточняется, когда будет завершена разработка сенсоров Apple. Также нет сведений, будет ли готовый сенсор использоваться в составе собственных устройств компании, например, Apple Watch или сходных продуктов.

Источник: The Verge