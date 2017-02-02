Apple разрабатывает собственный ARM-чип для Mac, который возьмёт на себя часть функций процессора Intel

В новых ноутбуках Apple MacBook Pro с сенсорной панелью Touch Bar используется дополнительный чип T1, который используется для нужд сенсорной панели. В будущих компьютерах Mac может появиться ещё один новый специализированный.

Согласно имеющейся информации, Apple в настоящее время занимается разработкой нового процессора на базе архитектуры ARM. Он возьмёт на себя обслуживание функции Power Nap, которая сейчас обрабатывается процессором Intel. Благодаря этому удастся снизить энергопотребление в режиме сна и продлить время автономной работы ноутбуков. Напомним, функция Power Nap позволяет компьютеру выполнять в режиме сна различные фоновые задачи, например, запускать обновление ПО, загружать электронную почту, синхронизировать календарь, архивировать данные и др. Некоторые из этих задач выполняются только в том случае, когда ноутбук подключен к сети. Вероятно, благодаря использованию более энергоэффективного процессора удастся расширить возможности функции Power Nap.

Кроме того, это может быть первый шаг на пути отказа от процессоров Intel, хотя не следует ожидать столь радикальных изменений в скором времени. Однако Apple инвестировала существенные средства в разработку собственных процессоров с 2010 года и, таким образом, может обеспечить себе большую свободу при выпуске новых моделей Mac без привязки к планам Intel.

Источник: Enagadget