Apple сменила Bing на Google в качестве поисковой системы по умолчанию для Siri и Spotlight

До этого момента в голосовом помощнике Siri и поиске Spotlight на iOS и macOS по умолчанию использовалась поисковая система Bing, тогда как браузер Safari на Mac и iOS использовал поисковик Google. Вероятно, это связано с наличием соответствующих договоренностей с компаниями-разработчиками. И, как мы уже выяснили ранее, Google платит Apple немалые деньги, чтобы оставаться поисковиком по умолчанию в продуктах последней. Поэтому или по какой-нибудь другой причине, но Apple сейчас решила, что теперь хочет использовать для поиска в Siri и Spotlight решение Google вместо продукта Microsoft.

Правда, здесь стоит уточнить, что речь пока не идет о полном отказе от поисковика Bing. Последние по-прежнему будет использоваться для поиска изображений в Siri, тогда как для обработки обычных поисковых запросов и поиска видеороликов будут использоваться решения Google.

В Apple заявили, что использование поисковика Google для Siri и Spotlight позволит устранить несоответствие в поисковых результатах с Safari.

Источник предполагает, что Apple запланировала изменения к выходу обновлений iOS 11 и macOS 10.13 High Sierra. Изменения должны вступить в силу по всему миру уже сегодня.

Источник: TechCrunch