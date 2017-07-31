В эти выходные компания Apple удалила из китайского App Store приложения для работы с VPN. На ситуацию обратили внимание разработчики приложения ExpressVPN, которое позволяет обходить блокировки сайтов. В своем официально блоге разработчики ExpressVPN рассказали, что Apple аргументировала удаление тем, что «оно [приложение] содержит контент, который является незаконным в Китае». Позже и другие разработчики сервисов частных виртуальных сетей, включая Star VPN, сообщили о блокировке своих приложений в китайском App Store.

Отметим, что блокировка распространяется исключительно на Китай, то есть, жителям других стран приложения по-прежнему доступны для загрузки. Кроме того, их можно скачать, если при регистрации нового аккаунта в App Store не указывать Китай в качестве страны проживания.

Позже в комментарии ресурсу TechCrunch, Apple объяснила свои действия новыми правилами в отношении использования VPN, утвержденными Министерством промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) в начале этого года. Интересно, что правила эти вступили в силу еще в начале этого года, а Apple взялась «помогать» Китаю с цензурой только сейчас. Согласно этим правилам, все VPN-сервисы, которые используются в стране, должны проходить обязательную государственную сертификацию и не позволять получать доступ к заблокированному контенту.

Источник: The Verge