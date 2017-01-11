Apple утверждает, что проблемы с автономностью новых MacBook Pro, описанные Consumer Reports, возникли из-за отключения кэширования Safari. Эксперты проведут повторные тесты

О том, что новые ноутбуки MacBook Pro стали первыми ноутбуками Apple, которые не получили рекомендацию Consumer Reports, нам уже известно. Причина нам тоже известна – неудовлетворительное время работы от аккумуляторной батареи. Влияние Consumer Reports достаточно большое, поэтому проигнорировать рекомендации Apple просто не могла и практически сразу выразила свое несогласие с результатами тестов, призвав экспертов Consumer Reports к диалогу и проведению повторных тестов. И вот сейчас Apple сообщила, что в результате сотрудничества с Consumer Reports специалистами компании была обнаружена ошибка или, корректнее будет сказать, особенность в работе браузера Safari, которая, собственно, и испортила всю малину.

Дело в том, что специалисты Consumer Reports при тестировании использовали «скрытые настройки браузера Safari для разработчиков веб-сайтов с отключенным кэшированием». Особое воздействие этой «ошибки» на результаты тестов в целом обусловлено используемой Consumer Reports методики. Частью тестирования является цикличное открытие десяти предварительно загруженных на сервер страниц до полного разряда аккумулятора ноутбука. Интересно, что предыдущие модели ноутбуков Apple отлично себя показывали и с отключенным кэшированием.

Компания Apple подчеркивает, что большинство потребителей никогда бы не использовали эти настройки и, следовательно, не столкнулись бы с описанными Consumer Reports проблемами с автономностью устройств. Более того, предварительные тесты, выполненные Consumer Reports по просьбе Apple со включенным кэшированием в Safari действительно показали заявленные производителем показатели. Иными словами, автономность MacBook Pro возросла до паспортных значений. Компания Apple также выпустила соответствующее обновление Safari, устраняющее данную «ошибку», хотя доступно оно пока лишь участникам программы бета-тестирования.

Между тем, Consumer Reports пообещала провести повторные тесты MacBook Pro с обновленной версией Safari и внести соответствующие коррективы в первоначальные рекомендации, если предварительные тесты подтвердятся.

В данном контексте не лишним будет отметить, что жалобы владельцев новых MacBook Pro по поводу низкой автономности не ограничиваются только работой устройств в режиме просмотра веб-страниц. Многие авторитетные обозреватели и ресурсы отмечали плохую автономность MacBook Pro в целом. На фоне повышенного внимания к этой теме под занавес прошлого года из меню статуса ноутбуков MacBook даже убрали информацию об оставшемся времени работы от батареи. Якобы особенности новых MacBook Pro «сломали» прежний алгоритм.

Источник: The Verge