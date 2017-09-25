Apple в 2,5 раза сокращает закупку комплектующих для iPhone X

На прошлой неделе появилась информация, что смартфон iPhone X, который уже, по оценкам некоторых наблюдателей, негативно отразился на объеме предзаказов iPhone 8 и, соответственно, котировках акций компании, еще даже не поступил в производство. Теперь же DigiTimes, ссылаясь на хорошо осведомленных информаторов из цепочки поставок, пишет, что Apple распорядилась снизить объемы заказов на изготовление смартфонов iPhone X.

Как сообщается, после внесения изменений от изначально оговоренных объемов осталось примерно 40%, то есть, получается сокращение в 2,5 раза. И даже при этом существует высокая вероятность, что некоторые поставщики не смогут выполнить поставки в полном объеме. То есть, потенциально могут возникнуть задержки по поставкам, что неминуемо приведет к дефициту модели.

Источник отмечает, что для смартфонов iPhone 7 в прошлом году производитель использовал такую же стратегию. То есть, изначально Apple заказала только 60% от изначального плана, а оставшиеся 40% были дозаказаны в первые два месяца после старта продаж.

Информаторы издания объясняют, что Apple хочет посмотреть на то, как будут продаваться iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а также оценить спрос на новый iPhone X на этапе предзаказов, прежде чем приступать к его полномасштабному производству.

Напомним, прием предзаказов на iPhone X, стоимость компонентов которого подсчитали еще на прошлой неделе, на американском и ряде других рынков начнется 27 октября, а в продажу устройства поступят 3 ноября.

Источник: DigiTimes