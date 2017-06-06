Apple выпустила беспроводную клавиатуру Magic Keyboard с цифровым блоком и ценником в $129

Помимо обновлённых компьютеров и ноутбуков компания Apple также выпустила и новую версию беспроводной клавиатуры Magic Keyboard.

Как и ранее, устройство выполнено в привычном металлическом корпусе, имеет клиновидный профиль и низкопрофильное исполнение. Однако отличием новинки от предыдущей версии является наличие полноценного цифрового блока в правой части клавиатуры и более рациональное расположение клавиш управления курсором. Также в клавиатуре доступны функциональные клавиши. Всего предлагается 31 дополнительная клавиша по сравнению с предыдущей компактной версией Magic Keyboard. Для передачи сигнала применяется беспроводное соединение Bluetooth. Как отмечает производитель, устройство способно проработать в автономном режиме не менее одного месяца. В комплект поставки включается кабель USB-to-Lightning. Размеры новинки составляют 41,87×11,49×0,41–1,09 см, а масса — 390 г.

Новая беспроводная клавиатура Apple Magic Keyboard уже доступна для заказа по цене $129.

Источник: Engadget