Apple Watch Series 3 с поддержкой LTE имеют проблемы с подключением к мобильной сети

На прошлой неделе была представлена новая модель умных часов Apple Watch Series 3, и уже в ближайшую пятницу начнутся поставки устройства заинтересованным покупателям. Отметим, основной «фишкой» данной новинки является поддержка мобильной связи LTE в одной из модификаций. Именно на такую версию приходится около 90% всех предварительных заказов Apple Watch Series 3. Но, похоже, что-то пошло не так, и за несколько дней до старта продаж обнаружилась проблема в умных часах с модулем LTE.

В процессе написания обзора Apple Watch Series 3 с поддержкой LTE журналисты ресурса The Verge столкнулись с проблемой в работе модуля мобильной связи. Фактически, часы постоянно пытались подключиться к неизвестным Wi-Fi сетям вместо того, чтобы воспользоваться мобильной сетью для передачи данных. Такая особенность наблюдалась на протяжении нескольких дней, после чего Apple заменила устройство. Но и после смены гаджета проблема не исчезла.

Позже Apple официально признала наличие проблемы в работе модели Apple Watch Series 3 с поддержкой LTE. В электронном сообщении представитель компании заявил, что умные часы Apple Watch Series 3 могут подключаться к неавторизованным Wi-Fi сетям, что иногда препятствует использованию мобильной связи. Компания изучает ситуацию и намерена исправить ситуацию в будущем обновлении прошивки. Однако пока не уточняется, когда именно это обновление станет доступным и каким образом оно устранит проблему подключения к мобильным сетям.

Отмечается, что это первый раз, когда Apple признала наличие проблемы в работе умных часов уже после старта предварительных заказов – накануне начала поставок.

Источник: The Verge