Apple запатентовала электронный парогенератор, но к электронным сигаретам разработка не имеет никакого отношения

На днях в базе данных патентного бюро США появилась заявка на патент № 62195240, поданная Apple еще в июле 2015 года. В ней описывается весьма любопытное устройство – выпарной аппарат достаточно специфической конструкции. После публикации заявки многие тематические ресурсы запестрели заголовками о том, что Apple уже готовится к освоению нового для нее рынка электронных сигарет, которые, если верить недавнему исследованию, вызывают рак. Нафантазировали даже предполагаемую торговую марку – Apple iVape. На самом же деле все совершенно иначе.

Из описания заявки выяснилось, что речь идет о некоем технологическом процессе изготовления полупроводниковых решений. Кроме того, в документе фигурирует парогенератор – устройство для преобразования твердого вещества в газообразную форму без пребывания в жидком состоянии.

Автором изобретения, описанного в патентной заявке, указан сотрудник Apple Тэцуя Исикава, специализирующийся на нанотехнологиях и фотолитографии (профиль LinkedIn). Он также является держателем ряда других патентов, относящихся к технологиям изготовления полупроводников.

Источник: USPTO, The Verge и MacRumors