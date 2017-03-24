Apple запатентовала возможность интеграции iPhone или iPad в MacBook

Недавно представленный ноутбук Apple MacBook Pro получил дополнительный сенсорный дисплей Touch Bar. И это не единственный эксперимент с сенсорными панелями, которые рассматривают инженеры компании.

В оной из патентных заявок Apple описывается ноутбук, который содержит док-станцию для iPhone или iPad. В одном из примеров использования смартфон устанавливается в отсек трекпада. При этом предоставляется доступ к процессору, памяти и хранилищу мобильного устройства, а сам iPhone может использоваться в качестве трекпада. Ноутбук же предлагает в общее пользование батарею и дисплей.

Что касается планшета, то его предлагается устанавливать в дисплейный блок. В данном случае задействуются вычислительные ресурсы iPad. При этом имеется возможность использовать дополнительную ёмкость хранилища или графическую подсистему ноутбука для повышения производительности совокупной системы.

Данная патентная заявка была заполнена в сентябре прошлого года. Но пока нет уверенности, что Apple реализует эти идеи в коммерческих продуктах. Вероятно, компания пытается придумать новые способы использования планшетов.

Источник: The Verge