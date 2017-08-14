Компания из Apple зарегистрировала в Украине торговую марку Premium Reseller, сообщает ресурс liga.net со ссылкой на данные Укрпатента. Apple Premium Reseller — это набор суровых стандартов, которым должны соответствовать компании, стремящиеся стать премиум-ресселерами Apple.

Свидетельство права собственности на эту торговую марку позволяет Apple и ее официальным партнерам оказывать услуги по демонстрации и розничной продаже компьютеров, ПО и различной потребительской электроники. Также в область действия торговой марки входят онлайн-продажи, сайты, сервисы музыки, фото и видео, а также услуги поддержки и технического обслуживания. В общей сложности Apple зарегистрировала бренд Premium Reseller на четыре класса товаров и услуг: 35, 37, 41, 42.

Источник отмечает, что сейчас статус Apple Premium Reseller в Украине есть у магазинов iStudio и iSmart.

Источник: liga.net