Архитектура Coffee Lake ознаменует долгожданный приход шестиядерных настольных процессоров Intel в массовый сегмент

Следующая процессорная микроархитектура Intel, фигурирующая под кодовым обозначением Coffee Lake, а также построенные на ее основе процессоры Intel Core девятого поколения должны выйти во второй половине 2018 года.

Эти процессоры придут на смену представителям восьмого поколения чипов Intel, принадлежащим к семейству Cannon Lake и, вероятнее всего, состоящим только из энергоэффективных мобильных вариантов, а также процессорам Intel Core седьмого поколения (Kaby Lake), которые будут иметь исполнение LGA1151 и выйдут в январе следующего года. Мы пока не знаем, сохранят ли настольные процессоры Intel Coffee Lake совместимость со старым разъемом LGA1151, но вероятность этого стремится к нулю. Чтобы понять это, достаточно взглянуть на блок-схему новой платформы, опубликованную ресурсом Benchlife.info, на которой заметны новые интерфейсы подключения. Судя по всему, залогом успешных продаж процессоров Cannon Lake станет количество процессорных ядер. По крайней мере, на это ставит производитель.

Собственно, ожидается, что первым шестиядерным процессором Intel для массового сегмента станет модель Intel Core девятого поколения (Coffee Lake). Как известно, сейчас массовому покупателю предлагаются максимум четырехъядерные модели, хотя первая шестиядерная модель (Core i7 «Gulftown») в исполнении LGA1366, предназначенная для высокопроизводительных системы была представлена еще в 2010 году.

Шестиядерные процессоры Coffee Lake будут производиться по нормам отточенного 14-нанометрового технологического процесса и иметь площадь кристалла 149 мм2. Четырехъядерные модели, вероятнее всего, будут характеризоваться меньшей площадью кристалла – 123 мм2. То есть, это будут не урезанные версии «шестиядерников» с двумя отключенными ядрами. Для справки: площадь кристалла четырехъядерного представителя Kaby Lake ожидается на уровне тех же 123 мм2, а текущие четырехъядерные Skylake-D имеют площадь 122,6 мм2.

Источник: techpowerup и BenchLife.info