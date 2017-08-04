ASRock подтвердила, что для будущих процессоров Intel Coffee Lake нужно будет покупать новые системные платы

Одним из своих последних сообщений в Twitter компания ASRock подтвердила то, о чем многие уже и так давно догадывались: будущие процессоры Intel поколения Coffee Lake не будут совместимы с нынешними системными платами, основанными на наборах логики Intel 200. Иными словами, в будущем при желании обновиться пользователям понадобиться покупать не только процессор, но еще и новую системную плату на новом чипсете (предположительно, Z370).

Подобным образом Intel поступала и раньше, когда выпускала новое поколение своих процессоров, но в этот раз подобная устоявшаяся у процессорного гиганта практика кажется особенно возмутительной. Ведь никаких существенных изменений в процессорах Coffee Lake не предвидится – тот же 14-нм техпроцесс и та же, по сути, архитектура, что у процессоров поколения Skylake и Kaby Lake.

Как известно, архитектура Coffee Lake ознаменует долгожданный приход настольных «шестиядерников» Intel в массовый сегмент. Но, похоже, других весомых аргументов, побуждающих принять решение касательно обновления системы без малейших колебаний, Coffee Lake не предложит. Прежние архитектура и техпроцесс означают, что Intel, судя по всему, нарушит свой новый трехшаговый цикл смены поколений.

Понятно, что Intel поступает подобным образом, чтобы стимулировать продажи новых системных плат, но хотелось бы, чтобы подобные шаги были оправданы какими-либо ощутимыми преимуществами, а не просто обычным желанием еще больше заработать на потребителях.

Когда точно Coffee Lake и системные платы на базе новых чипсетов 300-й серии выйдут на рынок, пока неясно. Первоначально говорилось, что анонс процессоров состоится в январе 2018 года, но затем выход перенесли на сентябрь текущего года. Теперь же некоторые производители материнских плат указывают сроком выхода конец этого года.

Источник: TechPowerUp