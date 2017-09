Aston Martin представил трехместную подводную лодку Project Neptune стоимостью $4 млн и «разработал» концепт дизайна для будущего электромобиля Dyson

Оказывается в компании Aston Martin умеют не только создавать премильные автомобили, но и разрабатывать куда более технологически сложные устройства, а также неплохо шутить. На этой неделе британский автопроизводитель представил компактную подводную лодку Project Neptune, а также предложил уникальный концепт дизайна для будущего электромобиля Dyson.

Подводная лодка Project Neptune была создана подразделением Aston Martin Consulting в сотрудничестве с американской компанией Triton Submarines LLC, которая специализируется на производстве подобных средств передвижения для исследователей, искателей приключений и владельцев суперяхт.

В качестве основы для проекта была выбрана трехместная (пилот + два пассажира) платформа американской стороны Triton 1650/3 LP, над которой серьезно поработали британцы, разработав дизайн экстерьера и интерьера, используя свой богатый опыт в производстве премиальных средств передвижения.

Подводная лодка будет выпущена на рынок в следующем году ограниченным тиражом, при этом стоимость одного экзмепляра составит порядка $4 млн. Project Neptune сможет погружаться на глубину 500 метров и передвигаться со скоростью 3 узла (5,6 км/ч). Ее длина составляет 3,2 метра, ширина — 2,6 метра, высота — 1,8 метра, а вес — 4 тонны. В качестве двигательной установки выступают четыре электрических движителя мощностью 5 л.с. каждый (2 Main Thrusters + 2 Vertran Thrusters), которые питаются от батарей на 30 кВтч, обеспечивающие до 12 часов движения.

Ну, а пока журналисты задаются вопросом, будет ли Дэниел Крэйг использовать подлодку от Aston Martin в очередной части киносаги о приключениях Джеймса Бонда, главный исполнительный директор Aston Martin Энди Палмер решил своеобразно поздравить своих земляков из Dyson с решением выпустить электромобиль.

Он оказался настолько добр, что набросал дизайн будущей модели, в которой учел прошлое известного производителя пылесосов и вентиляторов:

Congratulations @Dyson on joining our independent British car company club. We're looking forward to branching out into vacuum's…… 😀 pic.twitter.com/TCFa7y4niz

— Andy Palmer (@AndyatAston) 27 сентября 2017 г.