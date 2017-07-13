Астрономы обнаружили самую маленькую звезду. По размеру она как Сатурн

Международная команда ученых во главе с астрономами из Кембриджского университета обнаружила самую маленькую звезду из известных на сегодняшний день (фактически мертвых светил в расчет не берем). Научная статья с результатами исследования недавно была опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics.

Размеры обнаруженной звезды почти такие же, как у Сатурна, второй по величине планетой Солнечной системы после Юпитера, а масса близка к массе TRAPPIST-1, ультра-холодной карликовой звезды с семью землеподобными планетами с наиболее высокими шансами на жизнь.

Масса EBLM J0555-57Ab (такое обозначение получила найденная звезда) лишь немного больше минимального значения — 85±4 масс Юпитера. При этом по размеру она уступает самой большой планете Солнечной системы (0,8 радиуса газового гиганта), что делает ее также невероятно плотным объектом. Исследователи отмечают, что это одно из самых плотных небесных тел, не являющихся остатком звезды (например, черной дырой или нейтронной звездой). Как следствие, сила притяжения на поверхности EBLM J0555-57Ab просто огромна — примерно в 300 раз больше земной.

Необычная звезда входит в состав тройной системы, которая находится на расстоянии 600 световых лет от Земли. Она также включает в себя два похожих на Солнце по массе светила — EBLM J0555-57B и EBLM J0555-57A, вокруг которого вращается EBLM J0555-57Ab. Астрономы заметили объект, когда тот проходил по диску другой, более крупной и яркой звезды — такой метод обнаружения называется транзитным. Для наблюдений ученые использовали телескоп WASP.

Самое интересное, что ученые не имеют четкого понимания механизма зарождения подобных звезд.

«Мы до сих пор не понимаем, как звезды с очень разными массами могут формироваться так близко друг к другу. Одна из гипотез предполагает, что изначально они были разнесены в пространстве, а потом что-то заставило их притянуться. Это возможно, если изначально у них были орбиты с большим эксцентриситетом. В таком случае влияние приливных сил со временем сократило бы дистанцию между звездами, сделав их орбиты более круглыми», — сообщает один из астрономов.

В будущем ученые намерены продолжить изучение EBLM J0555-57Ab. Несмотря на то, что звезды, размер и масса которых меньше 20% солнечных, считаются самыми распространенными во Вселенной, сведений о них до сих пор недостаточно.

Источник: Engadget и nplus1