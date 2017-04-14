Астрономы получили первое «изображение» скопления темной материи, которая связывает галактики между собой

Приведенное изображение не имеет никакого отношения к тесту Роршаха. На самом деле это первое составное (составленное из нескольких) изображение сплетения темной материи, которая разливается между галактиками и связывает их между собой. По крайней мере, так утверждают авторы недавнего исследования, опубликованного в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Уже не один десяток лет ученые выдвигают одно и то же предположение, которое гласит, что темная материя – загадочная субстанция, которая не светится сама, не отражает и не поглощает свет от других источников, что и позволяет благополучно ей оставаться незамеченной – служит свое рода «мостом» между галактиками Вселенной. Вообще-то, на сегодняшний день это одна из наиболее распространенных гипотез.

Приведенное астрономами изображение демонстрирует, что темная материя, по сути, является «клеем», на котором держится Вселенная.

«Это изображение позволяет нам перейти от теоретических предположений к чему-то, что можно увидеть и измерить», – отметил профессор астрономии в университете Уотерлу Майк Хадсон.

Для создания изображения исследователи из университета Уотерлу использовали метод, именуемый как «слабое гравитационное линзирование» (Weak gravitational lensing). Он основан на отслеживании и измерении искажений галактик, которые наблюдаются в присутствии невидимых масс вроде черных дыр или темной материи. Изображение включает более 23 тыс. пар галактик, расположенных в 4,5 миллиардах световых лет от нас.

«Этот метод позволяет не просто убедиться в существовании этих самых нитей из темной материи, но и увидеть степень, с которой они связывают вместе галактики», – отметил Майк Хадсон, соавтор исследования и студент магистратуры университета Уотерлу.

P.S. А ведь если задуматься – «загадочное вещество, которое связывает галактику вместе». Где-то мы уже это слышали, не так ли? (подсказка)

Источник: PhysOrg