Астрономы, вероятно, раскрыли 40-летнюю тайну происхождения загадочного радиосигнала Wow Signal

О таинственном Wow-сигнале, зарегистрированный доктором Джерри Эйманом 15 августа 1977 года во время работы на радиотелескопе «Большое ухо» в Университете штата Огайо, мы упоминали, когда в августе 2016 года писали о сигнале неизвестного происхождения, пойманном радиотелескопом RATAN-600. Ученым понадобилось целых 40 лет, чтобы раскрыть источник таинственных сигналов. Разгадку предоставили исследователи из Центра планетологии. И она вряд ли понравится уфологам и другим любителям зеленых человечков. Дело в том, что источником данного сигнала, по данным ученых, с достаточно большим процентом вероятности, являлась одна из комет.

До и после обнаружения сигнала «Wow Signal» радиотелескоп «Большое ухо» долгое время искал сигналы-доказательства существования высокоразвитых внеземных цивилизаций. Основываясь на некоторых имеющихся данных и предположениях, астрономы пришли к общему мнению, что большая вероятность обнаружения таких сигналов лежит в диапазоне 1420 МГц, в так называемом «водородном диапазоне». И сигнал «Wow Signal», который регистрировался в течение 72 секунд, максимального времени, в течение которого телескоп мог фокусироваться на определенной точке неба, действительно по всем своим параметрам удовлетворял критериям поисков. Но после его регистрации долгие годы наблюдений за областью, из которой пришел сигнал, прошли безрезультатно, больше никаких сигналов не было. В виду отсутствия объяснения природы этого сигнала (людей и близлежащие другие небесные тела исключили), долгое время считалось, что этот сигнал связан с деятельностью внеземной цивилизации.

И такое положение дел сохранялось вплоть до прошлого года, когда группа ученых из Центра планетологии выдвинула гипотезу о том, что источником сигнала «Wow Signal» может быть комета. Частота этого сигнала определяется большой концентрацией водорода в кометном «облаке», а то, что комета перемещается, объясняет тот факт, что сигнал не был больше зарегистрирован в наблюдаемой точке пространства.

К этой, надо сказать, весьма правдоподобной версии ученые пришли, проведя серию из 200 наблюдений в период с ноября 2016 по февраль 2017 года. Эти наблюдения подтвердили, что «главный подозреваемый», комета 266/P Christensen, излучала сигналы с частотой 1420 МГц. Некоторые приемы, использованные астрономами, позволили убедиться в том, что источником сигналов являлась именно комета, а не что-нибудь другое. Более того, ученые убедились в том, что комета 266/P Christensen не является своего рода аномалией. Три других кометы, попавшие под наблюдение, P/2013 EW90 (Tenagra), P/2016 J1-A (PANSTARRS) и 237P/LINEAR, так же излучали сигналы на частоте 1420 МГц. Теперь практически не остается сомнений в том, что источником сигнала «Wow Signal» с самой большой вероятностью является комета 266/P Christensen или с меньшей вероятностью какая-нибудь другая комета.

Источник: New Atlas и dailytechinfo.org