Астрономы впервые смогли определить, что быстрые радиовсплески исходят от карликовой галактики

Быстрые радиовсплески, приходящие на Землю из космоса, являются одними из самых трудноуловимых сигналов. Первый всплеск был зафиксирован в 2007 году Дунканом Лоримером, профессором Университета Западной Вирджинии, и его сотрудниками при обработке данных австралийского телескопа. Этот первый сигнал был настолько коротким, что астрономам понадобилось несколько лет, чтобы прийти к единому мнению о том, что это не просто сбой в работе телескопа. Тем не менее, в дальнейшем учёным удалось выявить быстрые радиовсплески ещё 18 раз.

В 2012 году астрономы смогли зафиксировать вспышку от источника, получившего впоследствии название FRB 121102, в 2016 году от него было зафиксировано ещё 10 радиовсплесков. Эти единственные повторяющиеся сигналы подтолкнули Шами Чаттерджи из Корнелльского университета продолжить наблюдать за FRB 121102 через сеть из 27 радиотелескопов VLA (Very Large Array), расположенных в Нью-Мехико, и работающих как одна сложная многовибраторная антенна. Наблюдения Чаттерджи и его команды увенчались успехом, им удалось получить снимки быстрых радиовсплесков в высоком разрешении, и определить, что они исходят из карликовой галактики, которая расположена на расстоянии больше трёх миллиардов световых лет от Земли. Детали открытия ученых опубликованы в трёх статьях, появившихся в журналах Nature и The Astrophysical Journal Letters.

После того, как удалось определить галактику, из которой исходят быстрые радиовсплески, учёные теперь могут сосредоточиться на её изучении и найти и точный источник радиоволн.

«Если говорить об аналогии, то до этого момента мы не могли даже сказать страну, из которой они прибыли. Но теперь мы знаем их домашний адрес», — рассказал Хейно Фальке, радиоастроном из Университета Неймегена, написавший статью, которая сопровождает открытие.

При этом астрономам всё ещё придётся поломать голову над тем, что может служить причиной появления таких сигналов из другой галактики. Ведь их повторение указывает на то, что они не могут быть результатом какого-нибудь катаклизма. «Что-то подобное не может повторяться в одном месте и на одном расстоянии. Так что в основном это позволяет отбросить огромный ряд моделей», — объясняет Чаттерджи. Вполне возможно, что причиной возникновения быстрых радиовсплесков является не одно событие, поэтому до сих пор не удалось найти им единого объяснения. Тем не менее, найденный источник в галактике позволит учёным приблизиться к разгадке.

Источник: The Verge