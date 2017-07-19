Астрономы зарегистрировали необычные радиосигналы от близлежащей звезды, которые они не могут объяснить

Необычные радиосигналы исходят от небольшого красного карлика, который удален от нас на 11 световых лет, но астрономы пока не могут точно сказать, что это за сигналы и какой источник их происхождения.

Эти сигналы была зарегистрированы в мае международной группой астрономов в обсерватории Аресибо, расположенной в Пуэрто-Рико. Ученые вели наблюдения за красными карликами, относительно небольшими, прохладными звездами, масса которых обычно не превышает половины массы Солнца, когда уловили уникальные радиоволны, поступающие из той части неба, где находится звезда по имени Росс 128. Изначально астрономы предположили, что импульсные сигналы исходят из глубокого космоса, возможно, от красного карлика. Однако характер этих радиоволн являлся уникальным и совсем не вписывался в обычные для звезд подобного типа модели. Именно это поставило ученых в тупик, оставив в полном неведении относительно источника происхождения сигналов.

Сейчас у ученых есть несколько гипотез, но все они содержат оговорки и убедительными их явно не назовешь. Ученые допускают, что сигналы могут быть порождены вспышками на Росс 128, которая является достаточно активной звездой и на ней достаточно часто происходят разного рода процессы, сопровождаемые вспышками. Однако радиосигналы, вызванные вспышками, как правило характеризуются гораздо более низкой частотой, нежели те, что были зарегистрированы в Аресибо. Также возможно, что источником этих сигналов является другой объект, находящийся вблизи Росс 128, но поблизости звезды нет никаких других небесных тел, по крайней мере, таких, о существовании которых было бы известно.

«Прямо сейчас мы не можем объяснить, как такое может быть», – цитирует источник Абеля Мендеса, директора Лаборатории изучения обитаемости планет (PHL) Университета Пуэрто-Рико в Аресибо.

Не исключают Мендес и его команда также версию с местным источником, хотя и считают ее маловероятной. Что необычно в версии с местным источником, так это то, что в данном случае может быть два варианта: земной и космический источник. Таинственный сигнал может быть помехами, спровоцированными каким-то источником поблизости, но локальные радиоволны обычно имеют характерную спектральную структуру. Также возможно, что источником сигнала является какой-то из находящихся на орбите Земли спутников, но это было бы странно, поскольку, как отмечает Мендес, ни один из имеющихся спутников никогда не производил сигналы подобного типа.

«Помехи могут отражаться от гор и зданий, порождая странные вещи. Но ничего такого прежде не случалось», – отметил Мендес.

С учетом структуры сигнала, наиболее правдоподобной ученым кажется версия с источником из глубокого космоса. Каждая радиоволна имеет свою собственную частоту, это физическая характеристика, отражающая количество повторений или возникновения событий (процессов) в единицу времени. Например, чтобы найти свою любимую радиостанцию, нужно выбрать на радиоприёмнике конкретную частоту вещания. Но сигналы, полученные от Росс 128 содержит волны различных частот и эти волны прибыли в разное время. Это явный показатель того, что сигнал преодолел долгий путь через космическое пространство: направляясь в сторону Земли, радиоволна сталкивается с крошечными частицами в межзвездном пространстве, что неизбежно ведет к замедлению низких частот. Как следствие, низкие частоты по времени достигают Земли позже по сравнению с высокими. Этот эффект, именуемый дисперсией, проявляется сильнее на более длительных дистанциях. И этот для радиоволн с Ross 128 как раз характерна сильная дисперсия.

Явления вроде вспышек тоже сопровождаются волнами с характерными параметрами, но у сигнала с Ross 128 совсем другие характеристики, так что если это вспышка, то это совершенной новый тип вспышек, ранее не наблюдающийся.

Что касается будоражащей версии с инопланетянами, по словам Мендеса, она находится в самом конце списка.

Хорошей новостью является то, что, возможно, вскоре мы получим разгадку. В настоящее время команда Мендеса изучает новые данные, собранные в ходе недавних наблюдений за звездой, которые должны помочь установить источник этих загадочных сигналов. Они рассчитывают обнародовать результаты уже в конце этой или на начале следующей недели.

Рассуждая о загадочных сигналах и возможном существовании инопланетян, уместно вспомнить замечательный роман «Глас Господа», написанный польским философом и футурологом Станиславом Лемом. Произведение повествует об усилиях ученых над раскодированием, переводом и пониманием инопланетного сигнала. В ходе исследования ученые сделали немало важных открытий, но из-за недостатка знаний таинственный сигнал в целом так и остался неразгаданной загадкой. Нельзя исключать, что эта история не повторится в реальности, когда человечество наконец получит сигнал внеземного происхождения.

Источник: The Verge