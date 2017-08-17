ASUS анонсировала 4 смартфона Zenfone 4 с двойными камерами

Компания ASUS анонсировала выпуск нескольких новых смартфонов в рамках линейки Zenfone 4: ZenFone 4, ZenFone 4 Max Pro, ZenFone 4 Selfie и ZenFone 4 Selfie Pro. Все новинки серии Zenfone 4 оснащены двойными модулями камеры. При этом модели ZenFone 4 и ZenFone 4 Max содержат двойные камеры на задних панелях, в то время как устройства со словом Selfie в названии комплектуются двойными камерами на лицевой панели.

Модель ASUS Zenfone 4 содержит 5,5-дюймовый IPS дисплей. Конфигурация может включать процессор Qualcomm Snapdragon 630 или Snapdragon 660, 4 или 6 ГБ оперативной памяти. Ёмкость встроенного хранилища составляет 64 ГБ. Поддерживается возможность установки карт памяти. На задней панели расположены 8-мегапиксельная широкоугольная камера (фокусное расстояние 12 мм) и 12-мегапиксельная телефото камера (фокусное расстояние 25 мм). На лицевой панели доступна 8-мегапикслеьная камера. Ёмкость батареи составляет 3300 мАч.

Смартфон ZenFone 4 Max Pro предлагает следующие комплектующие: процессор Snapdragon 425 или Snapdragon 430, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной флэш-памяти. На задней панели расположены две 16-мегапиксельные камеры с объективами с фокусным расстоянием 12 и 26 мм. Камера на лицевой панели также снабжена 16-мегапиксельным сенсором. Смартфон ZenFone 4 Max Pro содержит батарею ёмкостью 5000 мАч.

Устройство ZenFone 4 Selfie содержит 5,5-дюймовый дисплей, процессор Snapdragon 430, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ встроенной флэш-памяти. На задней панели имеется 16-мегапиксельная камера. Основная камера на лицевой панели снабжена 20-мегапиксельным сенсором и объективом с фокусным расстоянием 31 мм. Дополнительная камера на лицевой панели содержит 8-мегапиксельный сенсор и объектив с фокусным расстоянием 12 мм. В устройстве реализованы различные программные функции для улучшения портретов. Батарея имеет ёмкость 3000 мАч.

Наконец, модель ZenFone 4 Selfie Pro с 5,5-дюймовым дисплеем предлагает процессор Snapdragon 625, 3 или 4 ГБ ОЗУ, хранилище ёмкостью 64 ГБ и 16-мегапиксельнуюю камеру на задней панели. Основная камера на лицевой панели содержит 24-мегапиксельный сенсор и объектив с фокусным расстоянием 25 мм. Она способна записывать видео в разрешении 4K. Дополнительная камера оснащена объективом с фокусным расстоянием 12 мм. Ёмкость аккумулятора составляет 3000 мАч.

Смартфоны линейки ZenFone 4 поступят в продажу с ОС Android 7.1.1 Nougat по цене от $279 до $399.

Источник: The Verge