ASUS анонсировала игровой ноутбук ROG Chimera с поддержкой NVIDIA G-Sync и частоты обновления 144 Гц

Компания ASUS расширила линейку игровых ноутбуков ROG (Republic of Gamers), выпустив новую модель под названием ROG Chimera.

Новинка получилась достаточно крупной. Она оснащена 17,3-дюймовым дисплеем. При этом устройство поддерживает технологию NVIDIA G-Sync и частоту обновления 144 Гц, а время отклика матрицы заявлено на уровне 7 мс. В ноутбуке ASUS ROG Chimera применяются процессор Intel Core i7 седьмого поколения и видеокарта NVIDIA GTX 1080. Отдельно упоминается о поддержке Xbox Wireless, благодаря чему к ноутбуку можно подключать игровой контроллер Xbox One без использования адаптеров.

Более подробные технические характеристики игрового ноутбука ASUS ROG Chimera, сроки начала его продаж и цена пока не сообщаются.

Источник: The Verge