ASUS анонсировала изогнутые мониторы Designo Curve MX38VC и MX32VQ с беспроводной зарядкой для смартфонов

Компания ASUS продемонстрировала на выставке IFA 2017 два новых изогнутых монитора в рамках линейки Designo Curve – модели MX38VC и MX32VQ.

Монитор ASUS Designo Curve MX38VC имеет диагональ экрана 37,5 дюйма и поддерживает QHD+ разрешение 3840×1600 точек (соотношение сторон 21:9). В устройстве используется вогнутая IPS панель с кривизной R2300. Представленная модель оснащена одним разъёмом DisplayPort, двумя интерфейсами HDMI, одним портом USB Type-C и звуковым входом. В новинке интегрированы стерео динамики мощностью по 13 Вт на базе технологии SonicMaster, разработанной в партнёрстве с Harman Kardon. Также в наличии имеется встроенный модуль беспроводной связи Bluetooth, что позволяет передавать музыку со смартфона на монитор. Ещё одной особенностью ASUS Designo Curve MX38VC является интегрированная в подставку беспроводная зарядка для смартфонов на базе технологии Qi. Там же имеется подсветка Halo Lighting, которая может синхронизироваться с воспроизводимой музыкой.

Модель ASUS Designo Curve MX32VQ является более компактной и упрощённой версией. В данном случае применяется изогнутая (R1800) VA панель диагональю 31,5 дюйма с WQHD разрешением 2560×1440 точек (соотношение сторон 16:9). Устройство также содержит встроенную аудиосистему SonicMaster, но мощность динамиков уменьшена до 8 Вт. Эта модель лишилась порта USB Type-C, зато остальные интерфейсы и беспроводная зарядка с подсветкой Halo Lighting сохранены. Обе модели поддерживают функции ASUS GamePlus и Adaptive-Sync.

Новые мониторы ASUS Designo Curve MX38VC и MX32VQ поступят в продажу в Европе по цене €1600 и €550, соответственно.

Источник: techpowerup