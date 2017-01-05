ASUS анонсировала «монитор мечты» — ROG Swift PG27UQ

На проходящей сейчас выставке CES компания ASUS представила новую модель в линейке игровых мониторов Republic of Gamers — ROG Swift PG27UQ, и она выглядит так, будто ASUS специально задалась целью собрать в одном корпусе все, о чем может мечтать заядлый геймер.

Так, в этой модели используется 27-дюймовая IPS-матрица производства AU Optronics с разрешением 3840х2160 пикселей (плотность точек 163 PPI) и максимальной частотой обновления 144 Гц — по сути, это первый 4K-монитор с такой частотой. Кроме того, монитор поддерживает технологию High Dynamic Range (HDR 10 — ту же версию, которая используется в игровых консолях), а также технологию адаптивной частоты G-Sync, которая, наравне с конкурирующей технологией от AMD, уже является де-факто стандартом для игровых мониторов с высокой частотой обновления. При этом NVIDIA отдельно отмечает, что здесь используется обновленный G-Sync, оптимизированный для работы с HDR-мониторами.

Максимальная яркость здесь в 3 раза выше, чем у «типичного» монитора — 1000 кд/м². Подсветка разделена на 384 независимые зоны, что позволяет добиться более высокой контрастности изображения и глубокого черного цвета даже при высокой общей яркости. Далее, в ASUS ROG Swift PG27UQ используется подсветка на базе квантовых точек (такая же, как в последних моделях HDR-телевизоров Samsung, а также в мониторе Samsung C34F791 — см. наш обзор), которая позволяет получить более широкий цветовой охват — на 25% больше, чем sRGB (заявлена поддержка кинематографического стандарта DCI-P3), и яркие, чистые и насыщенные цвета.

Монитор оснащен двумя видеовходами DisplayPort 1.4 и дополнительным HDMI-входом. Подставка предлагает типичные для игровой линейки ROG Swift регулировки: изменение высоты, угла наклона, поворот влево-вправо и переход в портретный режим. По предварительной информации, монитор поступит в продажу в США не раньше 3 квартала 2017 года, ориентировочная стоимость — $1199.

Источник: ASUS, NVIDIA