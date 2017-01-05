ASUS представила крупные мониторы Designo и ProArt и компактные компьютеры VivoMini

На выставке CES 2017 компания ASUS представила изогнутый монитор Designo Curve MX38VQ. Устройство имеет диагональ экрана 37,5 дюйма и поддерживает QHD разрешение (3840×1600 точек, соотношение сторон 21:9).

В данном мониторе применяется IPS с показателем искривления 2300R. Дисплей имеет минимальные рамки вокруг экрана. В устройстве интегрированы стерео динамики мощностью 8 Вт, поддерживающие технологии улучшения звукопередачи Harman Kardon и ASUS SonicMaster. Ещё одной особенностью новинки является интегрированная в подставку панель для беспроводной зарядки мобильных устройств с поддержкой стандарта Qi.

Также было показано несколько мониторов серии ProArt, которые ориентированы на пользователей, занимающихся профессиональной обработкой графического контента:

32-дюймовая модель ASUS ProArt PA32U на базе технологии квантовых точек. Это 4K UHD HDR монитор с улучшенной LED подсветкой, состоящей из 384 отдельных зон и покрывающей всю плоскость изображения. Устройство обеспечивает яркость изображения 1000 кд/м2, широкий динамический диапазон, покрытие 99,5% цветового пространства Adobe RGB, (85% — Rec. 2020, 100% — sRGB, 95% — DCI-P3). Модель ProArt PA32U оснащена двумя портами Thunderbolt 3 USB-C (с поддержкой USB3.1 Gen 2 и DisplayPort 1.2).

27-дюймовая модель ProArt PA27AQ с разрешением WQHD (2560×1440 точек). Устройство обеспечивает покрытие 100% цветового пространства sRGB и содержит интерфейс Thunderbolt 3.

Устройства ProArt поддерживают технологию ASUS ProArt Calibration Technology, которая облегчает калибровку мониторов.

Кроме того, на выставке демонстрировались компактные компьютеры серии VivoMini. Модель ASUS VivoMini UN65U может использоваться в домашней или офисной обстановке. Устройство включает процессор Intel Core седьмого поколения (семейство Kaby Lake), оперативную память стандарта DDR4 и два накопителя: SSD M.2 ёмкостью до 512 ГБ и 2,5-дюймовый HDD ёмкостью до 1 ТБ. Новинка поддерживает беспроводную связь Wi-Fi 802.11ac и возможность отображения контента в разрешении 4K UHD. Функции ASUS Media Streamer и Remote Go! Позволяют использовать компьютер в качестве домашнего мультимедийного центра, подключенного к телевизору. Система крепления VESA позволяет разместить компактный компьютер на задней панели монитора или телевизора. Аппарат имеет размеры 131x131x52 мм и масс около 700 г. Набор функций ASUS Business Manager предназначен для применения в сфере малого бизнеса. С его помощью можно настраивать логотип BIOS, управлять настройками питания, архивировать и восстанавливать данные, активировать парольный доступ к USB.

Модель VivoMini VM65 является компактным домашним решением для вывода контента в разрешении 4K UHD. Её конфигурация может включать процессор Intel Core седьмого поколения вплоть до модели Intel Core i7, дискретную видеокарту NVIDIA GeForce 930M с поддержкой технологии Optimus, до двух накопителей. Пользователям предлагаются высокоскоростные интерфейсы USB 3.1 Gen 2 и Wi-Fi 802.11ac.

Устройство ASUS VivoMini VC66 ориентировано на применение в офисной среде. Система содержит материнскую плату размерами 5х5 дюйма (12,7х12,7 мм), настольный процессор Intel Core седьмого поколения, память DDR4, один накопитель M.2 SSD и до двух накопителей форм-фактора 2,5 дюйма с поддержкой RAID. Из интерфейсов подключения доступны четыре порта USB 3.0, видеовыходы HDMI, DisplayPort и DVI. Дополнительные программные инструменты ASUS Remote Management Tool и ASUS Business Manager призваны упростить управление системой, в том числе через удалённое администрирование.

Источник: ASUS