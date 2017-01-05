ASUS представила смартфон ZenFone 3 Zoom, сдвоенная основная камера которого в 2,5 раза превосходит камеру iPhone 7 Plus по светочувствительности

Вместе со смартфоном ASUS ZenFone AR производитель представил модель ZenFone 3 Zoom (ZE553KL), главной отличительной особенностью которого стала сдвоенная основная камера с оптическим зумом, как у предшественников линейки Zoom.

Устройство получилось достаточно тонким и легким с учетом того, что в нем установлена батарея емкостью 5000 мА·ч. Толщина алюминиевого корпуса ZenFone 3 Zoom составляет 7,83 при массе 170 г.

Сердцем ASUS ZenFone 3 Zoom служит SoC Qualcomm Snapdragon 625, работающая под управлением ОС Android 6.0 с фирменной оболочкой ASUS ZenUI 3.0. Объем оперативной памяти – до 4 ГБ, встроенной флэш-памяти – до 128 ГБ. Будет несколько модификаций. Объем встроенного хранилища можно расширить картами MicroSD объемом до 2 ТБ.

Дисплей ZenFone 3 Zoom имеет диагональ 5,5 дюйма. Он занимает 76,5% площади передней панели, толщина боковых рамок по последней моде невелика — 2,08 мм. Экран выполнен на базе панели AMOLED разрешением 1920х1080 пикселей и яркостью 500 нит заявлен 100% охват цветового пространства NTSC и наличие фильтра синего цвета, снижающего нагрузку на глаза. Защиту дисплея обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass 3.

Ключевая изюминка – сдвоенная основная камера, дополненная двойной светодиодной вспышкой. В данном случае используется два 12-мегапиксельных модуля с размером светочувствительной ячейки 1,4 нм (Sony IMX362). Однако модули не идентичны. В одном из них используется пятиэлементный телеобъектив с фиксированным фокусным расстоянием 59 мм, а во втором – шестиэлементный широкоугольный объектив (82°) с фокусным расстоянием 25 мм и диафрагмой F/1.7. Благодаря этому в камере реализована функция оптического увеличения с коэффициентом трансфокации 2,3. Если же использовать оптическую и цифровую технологии вместе, то можно добиться 12-кратного увеличения.

Отдельного упоминания заслуживает технология TriTech+ Auto Focus — собирательное название для второго поколения лазерного помощника автофокуса и быстрого фазового автофокуса Dual Pixel PDAF. Камера фокусируется за 0,03 секунды, обеспечивает четырехосную оптическую стабилизацию при съемке фото и трехосную электронную при съемке видео. К слову, поддерживается запись видео разрешением 4K.

Как и в случае с камерой iPhone 7 Plus, сдвоенная камера ZenFone 3 Zoom размывает задний фон, позволяя делать более художественные фотографии, особенно при портретной и макросъемке. Кстати, производитель утверждает, что благодаря фирменной технологии ASUS SuperPixel камера ZenFone 3 Zoom превосходит камеру iPhone 7 Plus по светочувствительности в 2,5 раза.

Вот несколько примеров снимков, сделанных камерой ZenFone 3 Zoom:

Больше фотографий можно найти на официальном сайте.

Во фронтальной камере используется датчик Sony IMX214 формата 1/3,06 (1,12 мкм) дюйма разрешением 13 Мп и объектив с максимальной диафрагмой F/2,0.

Также в конфигурации смартфона адаптеры NFC, Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, дактилоскопический датчик (на задней панели), модем LTE Cat. 7, порт USB-C, и пятимагнитный громкоговоритель, обеспечивающий звучание качества Hi-Res (192 кГц / 24 бит).

Габаритные размеры новинки — 154,3х77х7,99 мм, масса — 170 грамм.

ASUS ZenFone 3 Zoom поступит в продажу в феврале в трех цветовых исполнениях, показанных на иллюстрации выше. Данных о цене пока нет.

Источник: ASUS