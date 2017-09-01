ASUS представила собственную гарнитуру смешанной реальности для платформы Windows Mixed Reality по цене €449

Во время проведения выставки IFA 2017 компания ASUS представила собственную гарнитуру смешанной реальности для платформы Windows Mixed Reality.

Устройство отличается в плане дизайна от других моделей, выпущенных партнёрами в рамках платформы Windows Mixed Reality. ASUS добавила полигональное 3D покрытие лицевой панели. Также отмечается, представленная модель поддерживает отслеживание движения в шести степенях свободы без необходимости использовать дополнительные сенсоры. При этом решение ASUS имеет массу мене одного фунта (0,45 кг) и является одним из наиболее лёгких устройств. В новинке заявлена поддержка разрешения 3K.

ASUS намерена приступить к продажам своей гарнитуры Windows Mixed Reality до конца нынешнего года по цене €449. Для сравнения, Dell намерена продавать свою версию по цене $349,99 или за $449,99 в комплекте с двумя контроллерами.

Источник: The Verge