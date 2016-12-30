ASUS работает над самым тонким в мире игровым ноутбуком с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1080

Флагманские компоненты с высоким уровнем производительности потребляют достаточно много энергии и выделяют много тепла. Следовательно, они требуют использования производительных и часто массивных систем охлаждения. Потому игровые ноутбуки, как правило, представляют собой достаточно громоздкие решения. Но в ASUS решили совместить в игровом ноутбуке топовые комплектующие и компактные размеры.

Так, компания ASUS заявляет, что её инженеры работают над созданием самого тонкого в мире игрового ноутбука, обладающего толщиной всего 16,65 мм. Такой толщине могут позавидовать и некоторые ультрабуки. При этом устройство несёт на борту процессор Intel Core i7-7700HQ, видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1080, до 24 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельный накопитель PCIe x4 NVMe и систему охлаждения.

Ожидается, что такой тонкий ноутбук с производительными компонентами может быть показан в рамках проведения выставки CES 2017.

Источник: nextpowerup