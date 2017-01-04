ASUS разработала мини-ПК VivoPC X с процессором Intel Core i5 (Kaby Lake) и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060, подходящий для игр в виртуальной реальности

Инженеры компании ASUS разработали компактный, но в то же время производительный компьютер VivoPC X. Его можно легко перемещать по комнате (или между комнатами), подключать к монитору или телевизору.

По своим размерам устройство сопоставимо с современными игровыми консолями. При этом новинка содержит процессор Intel Core i5 семейства Kaby Lake, 8 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель ёмкостью 512 ГБ и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1060. Последняя сертифицирована как VR ready и позволяет запускать проекты виртуальной реальности.

Для подключения периферийных устройств предназначены четыре порта USB 3.1 и два порта USB 2.0. Также в наличии имеются два видео выхода HDMI и один разъём DisplayPort с поддержкой NVIDIA G-Sync. Система собрана в компактном корпусе, его масса составляет немногим менее 5 фунтов (около 2,3 кг).

Компьютер ASUS VivoPC X поступит в продажу в марте по цене $799.

Источник: The Verge