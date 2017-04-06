ASUS создала доступный игровой монитор VG245Q с поддержкой FreeSync

Компания ASUS подготовила к выпуску игровой монитор VG245Q, обладающий поддержкой технологии AMD FreeSync и отличается доступной ценой.

Новинка имеет диагональ экрана 24 дюйма и поддерживает Full HD разрешение 1920х1080 точек. В устройстве используется матрица TN. Максимальная яркость изображения составляет 250 кд/м2, а динамическая контрастность — 100000000:1. Время отклика матрицы заявлено на уровне 1 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали составляют 170 и 160 градусов, соответственно.

Устройство позволяет гибко изменять частоту обновления в диапазоне от 40 Гц до 75 Гц. Для подключения источников сигнала доступны для разъёма DisplayPort, два разъёма HDMI и один порт D-Sub. Также в наличии имеются звуковые вход и выход и два динамика мощностью по 2 Вт. Подставка позволяет изменять высоту, наклон, поворот и ориентацию плоскости дисплея.

Монитор ASUS VG245Q поступит в продажу по цене около $200.