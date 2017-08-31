ASUS внедрила новые процессоры Intel Coffee Lake в некоторые свои ноутбуки

В рамках проведения выставки IFA 2017 компания ASUS представила обновлённые версии своих ноутбуков, в которых теперь используются недавно представленные процессоры Intel Core восьмого поколения.

Так, новые 4-ядерные чипы Core i7 семейства Coffee Lake прописались в ноутбуках ASUS ZenBook 3 Deluxe и ZenBook 13. Помимо процессоров в устройствах практически ничего не изменилось. Модель ZenBook 3 Deluxe по-прежнему содержит 14-дюймовый дисплей с тонкой рамкой, до 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью до 1 ТБ. Ноутбук ZenBook 13 также похож на нынешнюю версию с 13,3-дюймовым дисплеем, ОЗУ объёмом до 16 ГБ и SSD ёмкостью до 512 ГБ. Вместе с тем, в данном случае могут предлагаться дисплей с разрешением 4K и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX150. Цены и сроки начала продаж обновлённых ноутбуков ASUS пока не сообщаются.

Также на новые 4-ядерные процессоры была переведена линейка ноутбуков ZenBook Flip. Модель ZenBook Flip S получила чип Intel Core i7-8550U и твердотельный накопитель PCIe ёмкостью до 1 ТБ. 13,3-дюймовый дисплей с разрешением 4K может вращаться на 360 градусов. Устройство оснащено одним портом USB-C и может работать в автономном режиме до 11,5 часа. Наличие сканера отпечатков пальцев позволяет использовать функцию Windows Hello. Цена стартовой конфигурации ноутбука ASUS ZenBook Flip S составляет $1099.

Вместе с тем, на выставке IFA 2017 были представлены более крупные ноутбуки ZenBook Flip 14 и ZenBook Flip 15. Модель Flip 14 является гибридным устройством, которое оснащено вращающимся на 360 градусов 14-дюймовым дисплеем. Также заявлена поддержка стилуса. Устройство оснащено новым 4-ядерным процессором Intel Core i7, оперативной памятью объёмом 16 ГБ, твердотельным накопителем ёмкостью 512 ГБ и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX150. Продолжительность автономной работы заявлена на уровне 13 часов. Цена ноутбука ASUS ZenBook Flip 14 составляет €799.

Более крупная модель ZenBook Flip 15 получила 15,6-дюймовый дисплей, разрешение которого может составлять Full HD или 4K. Здесь также применяются новый 4-ядерный процессор Intel Core i7 семейства Coffee Lake и до 16 ГБ оперативной памяти. Система хранения данных может включать жёсткий диск ёмкостью до 2 ТБ или твердотельный накопитель ёмкостью до 512 ГБ. Дополнительно сообщается о наличии дискретной видеокарты NVIDIA GeForce MX150 и порта USB-C Thunderbolt. Ноутбук ASUS ZenBook Flip 15 поступит в продажу по цене стартовой конфигурации €899, но сроки начала продаж пока не уточняются.

Источник: The Verge 1, 2