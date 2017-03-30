ASUS выпустила 14-дюймовый ноутбук для бизнеса Pro B9440 массой немногим более 1 кг

Компания ASUS выпустила ноутбук Pro B9440, который позиционируется в качестве самого лёгкого 14-дюймового ноутбука для сферы бизнеса. Новинка выполнена в корпусе из магниевого сплава и имеет массу всего 1,05 кг.

Представленная модель содержит 14-дюймовый дисплей с Full HD разрешением 1920х1080 точек с антибликовым покрытием. Дисплей охватывает 72% цветового пространства NTSC. На выбор пользователей доступны конфигурации с процессорами Intel Core i3 7100U, Intel Core i5 7200U, Intel Core i7 7500U, Intel Core i5 7300U/Intel vPro и Intel Core i7 7600U/Intel vPro. Объём оперативной памяти LPDDR3 может составлять 8 или 16 ГБ, а ёмкость твердотельного накопителя – от 256 ГБ до 1 ТБ.

Новинка оснащена клавиатурой с подсветкой, встроенными модулями беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.1, двумя портами USB 3.0 Type C, стерео динамиками и батареей ёмкостью 48 Втч, которая обеспечивает до 10 часов автономной работы. Устройство соответствует требованиям стандарта MIL-STD 810G и прошло ряд внутренних тестов ASUS на падения, износ шарнира, давление на панели, сопротивление разливанию жидкости, долговечность клавиатуры, электромагнитные помехи, работоспособность на большой высоте и акустические экстремальные воздействия.

Новый ноутбук ASUS Pro B9440 уже поступил в продажу в Тайване. Модель с процессором Intel Core i5 предлагается по цене около $1350, версия с Core i7 — $1750.