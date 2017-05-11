ASUS выпустила 27-дюймовый игровой монитор VG275Q с поддержкой AMD FreeSync

Компания ASUS подготовила к выпуску игровой монитор VG275Q. Новинка имеет 27-дюймовый экран на базе матрицы TN-film с разрешением Full HD (1920х1080 точек). Углы обзора по горизонтали и вертикали составляют 170 и 160 градусов, соответственно. Зато время отклика матрицы заявлено на уровне 1 мс, а частота обновления экрана составляет 75 Гц.

Устройство обеспечивает максимальную яркость изображения 300 кд/м. Заявлено использование реостатного метода регулирования яркости LED подсветки, что призвано устранить мерцание изображения. Дополнительно снизить нагрузку на глаза призвана функция уменьшения количества синего цвета. Также сообщается о поддержке технологии AMD FreeSync и реализации предустановленных игровых настроек. Для подключения источников сигнала предназначены интерфейсы DisplayPort 1.2a, D-Sub и два порта HDMI 1.4a. Подставка позволяет регулировать высоту, наклон и поворот плоскости дисплея. Максимальное энергопотребление новинки составляет 40 Вт.

Точные сроки начала продаж и цена нового игрового монитора ASUS VG275Q пока не сообщаются.

Источник: techpowerup