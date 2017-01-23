ASUS выпустила конкурента Raspberry Pi с более высокой производительностью

Компактная компьютерная система Raspberry Pi является отличным решением для создания различных самодельных устройств. Однако недостатком Raspberry Pi является сравнительно невысокая производительность. Компания ASUS решила устранить эту проблему, выпустив собственный микрокомпьютер Tinker Board. Он сопоставим по размерам с Raspberry Pi, но обладает повышенной производительностью.

Так, в ASUS Tinker Board используется 4-ядерный процессор Rockchip (ARM Cortex-A17, 1,8 ГГц), который способен воспроизводить видео в разрешении 4K и поддерживает 24-битный звук. Благодаря этому система может использоваться в качестве основы для медиа центра. Кроме того, устройство несёт на борту 2 ГБ оперативной памяти LPDDR3 (в 2 раза больше, чем у Raspberry Pi), порт Micro SD с поддержкой UHS-I, 40-контактный разъём для подключения внешних устройств. Также в наличии имеются встроенные модули беспроводной связи Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11 b/g/n, гигабитный сетевой порт Ethernet, 4 порта USB 2.0, 3,5-миллиметровый звуковой разъём, видеовыход HDMI 2.0, порты CSI и DSI, контакты для PWM и S/PDIF сигналов. Tinker Board работает на версии Debian Linux и поддерживает Kodi.

Компьютерная система ASUS Tinker Board оценивается производителем в $68.

Источник: Engadget