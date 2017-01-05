ASUS ZenFone AR с поддержкой технологий Google Tango и Daydream стал первым смартфоном на рынке с 8 ГБ ОЗУ

На проходящей сейчас в Лас-Вегасе выставке CES 2017 компания ASUS представила два новых смартфона, информация о которых неоднократно появлялась в сети в последнее время. Речь идет о смартфонах ZenFone AR и ZenFone 3 Zoom. О втором аппарате мы расскажем в отдельной заметке.

ZenFone AR является вторым потребительским смартфон на рынке после Lenovo Phab2 Pro с поддержкой технологий проекта Google Tango. При этом ASUS Zenfone AR также поддерживает платформу виртуальной реальности Google Daydream, чем, увы, не может похвастать Lenovo Phab2 Pro. Таким образом, будущие владельцы ZenFone AR смогут поочередно наслаждаться прелестями дополненной и виртуальной реальности. Нужно только учитывать, что объединять элементы виртуальной и дополненной реальностей ZenFone AR не умеет, для запуска приложений Daydream предусмотрен один режим, а для приложений Tango – другой. Пожалуй, это единственное, то немного печалит.

Что же касается характеристик, они здесь находятся на вполне достойном уровне. Сердцем смартфона служит прошлогодняя флагманская SoC Qualcomm Snapdragon 821, в помощь которой предназначено целых 8 ГБ оперативной памяти. Да, это первый смартфон с таким объемом ОЗУ. Уточним, что 8 ГБ ОЗУ получила старшая версия, у младшей объем ОЗУ равен 6 ГБ. Экран типа AMOLED имеет размер 5,7 дюйма по диагонали и характеризуется разрешением QHD (2560х1440 пикселей). Объем встроенной флэш-памяти в зависимости от модификации может быть 32, 64, 128 или 256 ГБ. Есть слот для карт памяти MicroSD, поддерживаются носители объемом до 2 ТБ.

На тыльной стороне расположен блок с упомянутым массивом вначале датчиков и камер. В основной камере используется сенсор изображения Sony IMX318 разрешением 23 Мп, оптическая OIS и электронная EIS системы стабилизации изображения. Камера позволяет снимать видео разрешением 4K. Компанию ей, в соответствии с требованиями Google Tango, составляют датчик глубины и датчик захвата движений. Фронтальная камера характеризуется разрешением и широкоугольным объективом (85˚) с максимальной диафрагмой F/2.0.

Из остального можно отметить пятимагнитный динамик с поддержкой виртуального пространственного звучания 7.1 и батарею емкостью 3300 мА·ч. Само собой, поддерживается быстрая зарядка. В качестве ОС выступает Android 7.0 Nougat, дополненная оболочкой ASUS ZenUI 3.0.

Габариты ASUS ZenFone AR составляют 158,67х77,7х4,6 ~ 8,95 при массе 170 г.

В продажу ASUS ZenFone AR должен поступить во втором квартале этого года. До того времени недостающие на данным момент технические подробности и данные о цене наверняка будут восполнены.

Источник: ASUS