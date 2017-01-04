AsusPro B9440 — бизнес-ноутбук в магниевом корпусе с весом 1 кг

Компания ASUS показала на выставке CES 2017 необычный 14-дюймовый бизнес-ноутбук, получивший название AsusPro B9440. Корпус модели сделан из магниевого сплава и весит всего 1 кг, при этом он соответствует стандарту прочности MIL-STD 810G и должен оставаться целым при падении с небольшой высоты. Кроме этого, клавиатура AsusPro B9440 защищена от воды.

14-дюймовый IPS дисплей ноутбука имеет разрешение 1920х1080 точек. Также будут доступны конфигурации с процессором Intel Core i5 и i7 (Kaby Lake), и отдельно можно будет добавить поддержку Intel vPro и Trusted Platform Module (TPM). Объём оперативной памяти в AsusPro B9440 может быть 8 или 16 ГБ LPDDR3, а максимальный объём встроенного SSD — 512 ГБ.

Интересно, что дизайн ноутбука имеет практически классическую форму, но крышка дисплея становится толще у основания, и при раскрытии образовывает подставку для клавиатуры. Кроме этого, на гранях дисплейного блока, в месте утолщения, инженеры ASUS расположили два порта USB Type-C. Кроме 3,5 мм выхода для наушников, это единственные разъёмы на корпусе ноутбука.

В продажу AsusPro B9440 должен поступить в мае, в США стоимость будет стартовать с $1000.