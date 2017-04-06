Audi и Porsche объединят усилия для разработки «автомобилей будущего», включая электрические, подключенные и самоуправляемые модели

Немецкие автопроизводители Audi и Porsche, входящие в концерн Volkswagen Group, объявили о планах по совместной разработке «автомобилей будущего». Речь идет об электромобилях, подключенных автомобилях, системах беспилотного управления и других IT-технологиях, которые будут использоваться в новых автомобилях брендов.

Очевидно, что в силу принадлежности одному концерну сотрудничество между двумя брендами происходило и раньше, однако на этот раз речь идет о гораздо более глубоком взаимодействии. Руководители проекта хотят собрать вместе «лучшие умы» R&D-отделов обеих компаний в надежде на то, что синергия объединенной команды позволит концерну добиться гораздо больших результатов, чем отдельная разработка соответствующих технологий каждым брендом в отдельности. При всем этом руководители Audi и Porsche обещают сохранить уникальные черты продукции каждой из компании, несмотря на использование одних и тех же наработок.

В ближайшие месяцы новая команда обещает представить «дорожную карту», которая очертит основные сферы разработок и будет рассчитана на период до 2025 года. По предварительной информации, основное внимание будет уделено разработке архитектуры, модулей и компонентов автомобилей будущего, при этом каждое направление будут возглавлять двое представители брендов Audi и Porsche.

Напомним, что еще в конце 2015 года компания Porsche официально подтвердила запуск в серию электромобиля Mission E. На реализацию проекта будет потрачено более 700 миллионов евро, серийное производство автомобиля начнется только к 2020 году, после чего компания рассчитывает продавать не менее 20 тысяч экземпляров этого электромобиля в год.

Источник: Audi