«Аудиозвонки, передача файлов и загрузка фото при медленном интернете»: Google анонсировала обновления для сервисов Allo, Duo и Photos

Одновременно с расширением функциональности Google Maps возможностью делиться с друзьями своим местонахождением и маршрутом передвижения компания Google вчера на мероприятии в Сан-Паулу анонсировала обновления и для других своих сервисов – Allo, Duo и Photos. Пойдем по порядку.

ПО Google Duo, которое вышло в августе прошлого года и первоначально предназначалось для видеозвонков, теперь также может использоваться для совершения голосовых звонков, причем как на Android, так и на iOS. Пока что голосовые звонки через Google Duo работают только в Бразилии, но Google обещает запустить функцию по всему миру уже «в ближайшие несколько дней». Отметим, что другие сервисы Google, включая Hangouts и Voice, также позволяют совершать голосовые и видеозвонки.

Посредством мессенджера Google Allo теперь можно обмениваться не только сообщениями, но и файлами. Поддерживаются следующие форматы: .pdf, .docs, .apk, .zip, и .mp3. Причем обновления Allo, в отличие от Duo, не нужно ждать несколько дней, оно доступно уже сейчас.

И наконец, команда разработчиков Google+ Photos добавит две новые функции в приложения для Android и iOS, которые призваны облегчить резервное копирование и обмен фотографиями при удручающе низкой скорости работы мобильного интернета. При низкоскоростных соединениях в облако автоматически загружаются сжатые версии фотографий, которые впоследствии при наличии высокоскоростного беспроводного подключения через Wi-Fi заменяются оригиналами в полном качестве. Аналогичным образом происходит обмен фотографиями: если поделиться впечатлениями очень хочется, а скорость интернета так себе, то сначала можно отправить фотографии и видео в низком разрешении, которые автоматически обновятся после подключения к более скоростной точке доступа. Не знаем как там насчет гор и пляжей, о которых фантазирует Google, но вот в метро эти новые функции вполне могут пригодиться.

Источник: The Verge