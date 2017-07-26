Авиакомпания «МАУ» подала в суд на Мининфраструктуры, требуя отменить контракты с Ryanair, запретить лоббировать интересы лоукостера и компенсировать свои потери на дешевых авиабилетах

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил на личной facebook-странице о том, что вчера авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) подала в суд ряд исков, которые требуют отменить контракт Ryanair с аэропортом Львова, запретить Мининфраструктуры предоставлять содействие этому лоукостеру в Украине и компенсировать МАУ десятки миллионов гривен потерь за акционные билеты.

В начале Владимир Омелян перечисляет мнения экспертов по поводу слишком трудного входа Ryanair на рынок Украины: министерство «не так» провело переговоры; политики не должны вмешиваться и директор аэропорта сам должен определять, как летать украинцам: дорого или дешево; лоукосты — это миллиардные убытки для аэропортов; Ryanair — агрессивная компания, которая выкручивает руки и первые рейсы осуществляет на бомбардировщиках, которые превращают цветущие аэропорта в ядерную пустыню; пусть лучше летят не из Борисполя, а из Сум и так далее.

При этом сам Министр инфраструктуры считает, что ответ один и он связан с тем, что украинские олигархи нежизнеспособны в рыночных условиях и боятся любых намеков на свободную конкуренцию. Именно поэтому по мнению Владимира Омеляна Международные авиалинии Украины используют все возможности, чтобы заблокировать появление лоукостеров, которые смогут дать возможность летать украинцам в десятки раз дешевле по Европе и миру, что в разы увеличит поток туристов в Украину.

«Как подтверждение моей правоты, вчера получил ряд судебных исков МАУ, суть которых следующая:

1. Отменить контракт Ryanair с аэропортом Львова.

2. Запретить Министерству предоставлять содействие Ryanair в Украине. Ну, и вишенка на торте: из-за возможного захода Ryanair в Украину, компания МАУ была вынуждена снизить цены и нанесла себе ущерб. Поэтому, «национальная» авиакомпания просит суд, чтобы Министерство инфраструктуры компенсировало им десятки миллионов гривен «потерь» за акционные билеты, которые они продавали в рамках аукциона невиданной щедрости» — отметил Владимир Омелян.

Также он отметил, что в любом случае будет продолжать бороться за выход Ryanair и других лоукостеров на рынок Украины.

Напомним, что в мае текущего года авиакомпания “Международные Авиалинии Украины” (МАУ) ввела новые лоукост-тарифы и значительно снизила стоимость внутренних и международных авиабилетов.