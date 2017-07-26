Авиакомпания «МАУ» подала в суд на Мининфраструктуры, требуя отменить контракты с Ryanair, запретить лоббировать интересы лоукостера и компенсировать свои потери на дешевых авиабилетах
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил на личной facebook-странице о том, что вчера авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) подала в суд ряд исков, которые требуют отменить контракт Ryanair с аэропортом Львова, запретить Мининфраструктуры предоставлять содействие этому лоукостеру в Украине и компенсировать МАУ десятки миллионов гривен потерь за акционные билеты.
В начале Владимир Омелян перечисляет мнения экспертов по поводу слишком трудного входа Ryanair на рынок Украины: министерство «не так» провело переговоры; политики не должны вмешиваться и директор аэропорта сам должен определять, как летать украинцам: дорого или дешево; лоукосты — это миллиардные убытки для аэропортов; Ryanair — агрессивная компания, которая выкручивает руки и первые рейсы осуществляет на бомбардировщиках, которые превращают цветущие аэропорта в ядерную пустыню; пусть лучше летят не из Борисполя, а из Сум и так далее.
При этом сам Министр инфраструктуры считает, что ответ один и он связан с тем, что украинские олигархи нежизнеспособны в рыночных условиях и боятся любых намеков на свободную конкуренцию. Именно поэтому по мнению Владимира Омеляна Международные авиалинии Украины используют все возможности, чтобы заблокировать появление лоукостеров, которые смогут дать возможность летать украинцам в десятки раз дешевле по Европе и миру, что в разы увеличит поток туристов в Украину.
«Как подтверждение моей правоты, вчера получил ряд судебных исков МАУ, суть которых следующая:
1. Отменить контракт Ryanair с аэропортом Львова.
2. Запретить Министерству предоставлять содействие Ryanair в Украине.
Ну, и вишенка на торте: из-за возможного захода Ryanair в Украину, компания МАУ была вынуждена снизить цены и нанесла себе ущерб. Поэтому, «национальная» авиакомпания просит суд, чтобы Министерство инфраструктуры компенсировало им десятки миллионов гривен «потерь» за акционные билеты, которые они продавали в рамках аукциона невиданной щедрости» — отметил Владимир Омелян.
Также он отметил, что в любом случае будет продолжать бороться за выход Ryanair и других лоукостеров на рынок Украины.
Напомним, что в мае текущего года авиакомпания “Международные Авиалинии Украины” (МАУ) ввела новые лоукост-тарифы и значительно снизила стоимость внутренних и международных авиабилетов.
- 13 июля 2017 года генеральный директор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин заявил, что восстанавливает переговоры с лоукостером Ryanair в новом формате «Министерство инфраструктуры — аэропорт «Борисполь» — Ukraine Investment Promotion Office».
-
- 10 июля аэропорт «Борисполь» заявил об ультимативных требованиях Ryanair и политическом давлении, после чего ирландский лоукостер официально отказался от выхода на украинский рынок.
-
- 6 июля 2017 года аэропорт «Борисполь» подписал собственную версию контракта с Ryanair и отправил ее лоукостеру в надежде на то, что европейская компания пойдет на компромисс и не будет настаивать на важных для нее пунктах.
-
- 8 июня 2017 года Владимир Омелян анонсировал, что после Киева и Львова Ryanair запустит рейсы из других городов Украины, причем произойдет это уже в следующем 2018 году.
-
- 12 мая 2017 года аэропорт «Борисполь» представил программу скидок для авиаперевозчиков, которая должна была привести к существенному удешевлению авиабилетов. Данное решение было воспринято как шаг навстречу лоукостерам в общем и Ryanair в частности.
-
- 26 апреля 2017 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян официально заявил, что лоукостер Ryanair окончательно договорился с Борисполем об обслуживании рейсов, однако как показали последующие заявления, это заявление оказалось излишне оптимистичным.
-
- В конце апреля глава аэропорта "Борисполь" предложил использовать для Ryanair и других лоукостеров аэродром Гостомель, а на базе "Бориспол"я развивать международный хаб. Тогда же глава "Жулян" рассказал, что во время переговоров Ryanair хотел получить скидку на обслуживание в 60-80%, что по его словам невозможно без государственных дотаций.
-
- 15 марта 2017 года крупнейший лоукостер Европы Ryanair официально объявил о выходе на рынок Украины, анонсировав полеты из Киева и Львова по цене от 19,9 евро. В первый же день возникла непонятная ситуация с базовым аэропортом, так как различные источники упоминали и "Борисполь" и "Жуляны".