Авиакомпания “Международные Авиалинии Украины” (МАУ) вводит новые лоукост-тарифы и значительно снижает стоимость внутренних и международных авиабилетов (обновлено)

Украинская авиакомпания “Международные авиалинии Украины” вводит новый лоукост-тариф с дополнительными ограничениями и одновременно значительно снижает цены на авиабилеты на внутренние и международные рейсы, сообщает издание Avianews. Этот шаг является прямым следствием новой программы скидок для авиакомпаний, введенной международным аэропортом “Борисполь” и одобренной Министерством инфраструктуры Украины.

Согласно описанию нового тарифа на сайте МАУ, лоукост-билеты нельзя будет вернуть или обменять даже со штрафом, а их оформление должно быть произведено не позже чем за 180 дней до вылета. Бесплатно пассажир сможет взять с собой только ручную кладь весом до 7 кг. Для сравнения – самый дешевый тариф до недавнего времени “только ручная кладь” позволял менять дату вылета со штрафом.

Новые лоукост-билеты доступны на рейсы с ноября 2017 года даже по направлениям с ограниченной конкуренцией. К примеру, перелет из Киева в Амстердам в январе 2018 года обойдется по новому тарифу в 2074 грн (здесь и далее цены в обе стороны), из Киева в Вену – в 2075 грн., из Киева в Париж – в 3142 грн, из Киева в Мюнхен – в 2340 грн.

На внутренних направлениях МАУ после введения лоукост-тарифа снизила цену перелета до уровня проезда в фирменном вагоне купе. Билеты Киев-Львов на январь 2018 года доступны в продаже по цене 774 грн в обе стороны. Слетать из Киева в Днепропетровск и обратно также в январе 2018 года можно за 1004 грн. В такую же сумму обойдутся авиабилеты на рейсы между Киевом и Одессой.

Официально о новых лоукост-тарифах “Международные авиалинии Украины” расскажет президент авиакомпании Юрий Мирошников на сегодняшней пресс-конференции:

По завершении мероприятия мы дополним данный материал новой информацией.

Обновлено.

Итак, согласно данным “МАУ”, минимальная цена билетов на внутренние рейсы в одну сторону (при покупке за 10 месяцев) составит от 249 грн, на международные длительностью до двух часов – от 587 грн, международные до трех часов – от 822 грн, международные более трех часов – от 1087 грн. При этом по таким ценам будет продаваться только 7-10% мест на рейсах “МАУ”.

При покупке билета за полгода до рейса цена на внутренние рейсы в одну сторону составит от 769 грн, на международные длительностью до двух часов – от 1299 грн, международные до трех часов – от 1564 грн, международные более трех часов – от 1830 грн.

Вышеприведенные цены не включают перевозку багажа, питания, выбор места в салоне и других услуг, за них нужно будет доплатить отдельно. По подсчетам “МАУ”, разница между лоукост-ценой на международном рейсе и базовой ценой составит порядка $100 при заказе за 8 месяцев.

Лоукост-билеты доступны к покупке уже сейчас, причем это не разовая акция, а постоянное предложение “МАУ”. Однако в авиакомпании особо подчеркнули, что несмотря на введение лоукост-тарифов, МАУ остается сетевой авиакомпанией и будет и дальше развиваться как гибридная авиаперевозчик, который использует элементы лоукост и традиционных моделей.

Источники: “МАУ”, Avianews