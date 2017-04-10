Австралийский регулятор намерен судиться с Apple за отказы ремонтировать «окирпиченные» устройства вследствие «Ошибки 53»

Несколько лет назад некоторые владельцы смартфонов iPhone, однажды сэкономившие на ремонте своих гаджетов в не авторизованных сервисных центрах, впервые столкнулись с т.н. «Ошибкой 53». Она стала появляться после обновления iOS до версии 9.2.1, в которой была реализована проверка компонентов устройства — в частности, дактилоскопического датчика — на оригинальность. Разумеется, о возможных последствиях Apple никого не предупреждала и некоторые пользователи в один миг получили «кирпичи», «оживить» которые было попросту невозможно.

Хуже того, в некоторых случаях сертифицированные сервисные центры еще и отказывали в починке таких девайсов. А это уже нарушает права потребителей в Австралии, о чем заявила Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC), ссылаясь на нормы местного законодательства, которое не предусматривает прекращение сервисного обслуживания после обращения в сторонние мастерские. По данным регулятора, который уже подготовил соответствующий иск в суд, за период с сентября 2014 года по февраль 2016 года от неправомерных действий компании пострадали сотни пользователей.

Отметим, что сама Apple объясняет появление «Ошибки 53» мерой безопасности. По словам IT-гиганта, таким образом компания защищает пользователей, предупреждая установку в их гаджеты потенциально вредоносных компонентов. В то же время, австралийские чиновники убеждены, что «яблочная» компания умышленно монополизирует ремонт техники и тем самым неправомочно принуждает пользователей отказываться от починки своих устройств там, где она дешевле.

Источник: Engadget