Автопарк ВРУ переведут на электромобили

Уже в ближайшие годы автопарк Верховной Рады будет обновлен. Однако на этот раз планируют закупать не роскошные Mercedes-Benz S-Class, а электромобили. С такой инициативой выступил Регламентный комитет парламента.

Причина такого решения – желание уменьшить затраты на содержания автопарка Верховной Рады. По словам директора парламентской автобазы Андрея Нагорного, ежегодно на автопарк из 174 машин тратят 50 млн грн. Причем, треть этой суммы идет на топливо и смазочные материалы. Да и техобслуживание недешевое, ведь средний возраст авто – 13 лет.

Электромобили гораздо дешевле в эксплуатации и обслуживании. Всего планируется приобрести 100 электрокаров Nissan Leaf на сумму в 81,5 млн. грн. Покупать новые электромобили Nissan будут в три этапа начиная с 2018 года, так как в бюджете на 2017 год на автопарк парламента нет средств. То есть, скорее всего, речь идет уже про второе поколение Nissan Leaf. В первые два года планируют купить 10 машин, а в 2020-2021 годах – 27. Остальные электромобили поступят в гараж Верховной Рады после 2022 года.

По мере поступления электрокаров старые авто Верховной Рады будут продавать с аукциона. Первыми на торги выставят от Opel Omega и Skoda Octavia первого поколения.

Источник: Autocentre.ua