Автозаправки KLO начали развивать в Украине собственную сеть зарядных станций для электромобилей (установлено уже 9 зарядок в Киеве и пригороде)

Украинская сеть автозаправочных станций KLO начала устанавливать на территории своих АЗС зарядные станции для электромобилей. На данный момент компания установила 9 зарядных станций в Киеве и пригородах и собирается расширять эту сеть в соответствии с требованиями рынка. Пока данные станции работают в тестовом режиме, каждый желающий может зарядить свой электромобиль бесплатно.

В компании KLO считают, что с увеличением количества электромобилей на дорогах и скорым началом официальных продаж электромобилей в Украине все более заметным становится неготовность соответствующей инфраструктуры и прежде всего зарядных станций. В последнее время их устанавливают на парковках торговых и офисных центров, гостиниц, ресторанов, но для удовлетворения спроса требуется системный подход к увеличению количества мест для зарядки электромобилей.

На АЗС KLO выбрали для установки зарядные станции производства испанской компании Circontrol с мощностью 7 и 22 кВт и разъемами стандарта Type 2. Для зарядки с их помощью необходимо обратиться к операторам заправки, которые предоставят необходимую для зарядки RFID-карту и адаптеры для других интерфейсов, включая переходники под «розетки» японского стандарта и J1772 для популярного в Украине Nissan Leaf.

О зарядных станциях KLO уже известно популярному среди владельцев электромобилей сервису plugshare.com, где уже можно уточнить расположение станций и ознакомиться с отзывами клиентов.

Напомним, что ранее о развитии проекта зарядных станций для электромобилей сообщала сеть заправок WOG, которая собирается до конца текущего года установить в Украине 300 зарядных станций для электромобилей, 30 из которых будут скоростными (Supercharge).

Источник: KLO