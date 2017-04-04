Bang & Olufsen анонсировала настенную модульную акустическую систему BeoSound Shape стоимостью от $4245

Компания Bang & Olufsen подготовила к выпуску оригинальную модульную акустическую систему под названием BeoSound Shape.

Данная акустическая система предназначена для установки на стены помещения. Система состоит из шестиугольных индивидуальных модулей, которые можно комбинировать подобно пчелиным сотам. Для создания полноценной акустической системы достаточно всего 6 таких модулей, но их может быть и значительно больше. Фактически, максимальное количество модулей ограничивается лишь наличием свободного места на стенах и финансовыми возможностями покупателя. При этом модули могут изготавливаться с применением различных материалов и цветов, что открывает возможность создания уникальных мозаик.

Один из модулей является базовым, в котором интегрирована электронная начинка BeoSound Core. Система поддерживает возможность потоковой трансляции звукового контента с Chromecast, AirPlay и Bluetooth-устройств. Также доступна возможность создания конфигураций для нескольких комнат. По заверениям производителя, используемые алгоритмы обеспечивают «живую и точную» передачу звука.

Модульная акустическая система Bang & Olufsen BeoSound Shape поступит в продажу в августе. Цена «стандартного набора» составит около $4245. Цена отдельных дополнительных модулей пока не сообщается.

Источник: Engadget