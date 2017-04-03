Barclays: iPhone нового поколения получит дисплей на базе технологии True Tone

Аналитики из Barclays полагают, что смартфон Apple iPhone следующего поколения получит дисплей на базе технологии True Tone. В настоящее время дисплеи с данной технологией применяются только в планшетах iPad Pro с 9,7-дюймовым экраном.

Напомним, технология True Tone анализирует освещение окружающей среды и автоматически подстраивает уровень цветовой температуры изображения для наиболее комфортного восприятия информации пользователем. Таким образом, изображение будет отличаться, например, когда пользователь просматривает контент внутри помещения при искусственном освещении и на улице при ярком солнечном освещении.

Как отмечают аналитики Barclays, дисплеи True Tone будут использоваться в всех трёх версиях iPhone, которые упоминаются под названиями iPhone 7s, iPhone 7s Plus и iPhone 8.

Источник: The Verge