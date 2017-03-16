Батарея наушников загорелась прямо в самолете

Истории с загорающимися и взрывающимися портативными устройствами все чаще появляются в новостях. Самыми распространенными причинами становились механические повреждения или некачественные аксессуары. Потом по разным поводам начали взрываться электронные сигареты, гироскутеры и нельзя не упомянуть недавнюю историю с Samsung Galaxy Note7.

В этот раз такой случай произошел с наушниками. 19 февраля, приблизительно через два часа полета рейсом из Пекина в Мельбурн, на спящей девушке загорелись ее наушники. Она не сразу сбросила их, поэтому успела получить небольшой ожог. Как говорит сама потерпевшая, когда она сняла наушники и бросила их на пол, они искрились и немного горели. После чего бортпроводник потушил их. Об этом только сейчас сообщило Австралийское Бюро Транспортной Безопасности.

В заявлении говорится, что загорелась батарея устройства. Точная модель или бренд наушников не упоминались.

Источник: TheVerge