Бета-версия браузера Firefox Quantum обещает двукратный прирост быстродействия

В конце прошлого года компания Mozilla анонсировала проект Project Quantum, который предусматривает создание нового движка браузера Firefox. Он призван наиболее полно задействовать возможности современного оборудования и повысить производительность программы.

Уже в этом году некоторые наработки Project Quantum были реализованы в пользовательской версии Firefox. А теперь полностью переработанный браузер на базе Project Quantum стал доступен в качестве бета-версии. Как отмечают в компании, благодаря переходу на новый движок удалось повысить производительность браузера, примерно, в 2 раза. Этого удалось достичь благодаря использованию нового движка обработки CSS, написанного на собственном языке Mozilla Rust. Он позволяет обрабатывать поступающие данные на нескольких ядрах, а не на одном ядре при значительном потреблении памяти, как было ранее. Также производительность браузера увеличена благодаря присвоению более высокого приоритета при загрузке активным вкладкам перед фоновыми вкладками. Благодаря этому эффективность использования оперативной памяти возросла и теперь на 30% превосходит браузер Chrome. Наконец, команда разработчиков выявила и устранила 469 ошибок, которые оказывали влияние на производительность браузера.

Вместе с тем, были внесены и косметические изменения в Firefox – дизайн меню и вкладок переработан, а новая кнопка «Библиотека» объединяет закладки, загрузки и историю посещений. При этом дизайн стал более минималистским, благодаря чему повысится удобство работы на дисплеях с большим разрешением. Поклонники предыдущей версии дизайна смогут переключиться на него в настройках.

Бета-версия браузера Firefox Quantum уже доступная для загрузки для платформ Linux, macOS, Windows, Android и iOS. Релиз финальной версии запланирован на 14 ноября.

Источник: Engadget