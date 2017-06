Bethesda на E3 2017: анонсы новых игр и VR-версий уже вышедших проектов

Компания Bethesda провела на выставке E3 2017 презентацию собственных игровых новинок. Расскажем о них по порядку.

Dishonored: Death of the Outsider

Dishonored: Death of the Outsider представляет собой самостоятельную приключенческую игру в серии Dishonored. Она рассказывает о том, как печально известная Билли Ларк вместе со своим наставником Даудом попытаются убить Чужого. Игра Dishonored: Death of the Outsider выйдет 15 сентября для платформ ПК, PS4 и Xbox One.

Wolfenstein II: The New Colossus

Игра Wolfenstein II: The New Colossus станет продолжением Wolfenstein: The New Order. Её события разворачиваются в 1961 в Америке, захваченной нацистами. Бессменный агент Бласковиц должен снова противостоять угрозе и косить врагов пачками. Релиз игры Wolfenstein II: The New Colossus запланирован на 27 октября для платформ ПК, PS4 и Xbox One.

The Evil Within 2

В игре The Evil Within 2 в роли детектива Себастьяна Кастелланоса предстоит заняться поисками своей дочери в сюрреалистическом мире кошмаров, где нужно занять разгадкой мрачных секретов. Релиз игры The Evil Within 2 запланирован на пятницу – 13 октября. Заявлена поддержка платформ ПК, PS4 и Xbox One.

The Elder Scrolls V: Skyrim для Nintendo Switch

Как и предполагалось ранее, для игровой консоли Nintendo Switch была анонсирована игра The Elder Scrolls V: Skyrim. В легендарную игру с открытым миром, где можно стать кем угодно и делать что угодно, теперь можно будет играть где угодно – и дома перед телевизором, и в пути. The Elder Scrolls V: Skyrim для Nintendo Switch поддерживает новые игровые функции, такие как управление движением в бою и при вскрытии замков, костюмы и снаряжение из The Legend of Zelda, плюс дополнительные трофеи, совместимые с фигурками Amiibo из The Legend of Zelda. Игроку предлагается разить врагов Главным мечом (Master Sword), защищаться щитом Хилии (Hylian Shield), облачиться в броню чемпиона (Champion’s Tunic). The Elder Scrolls V: Skyrim для Nintendo Switch со всеми официальными дополнениями (Dawnguard, Hearthfire и Dragonborn) станет доступной осенью этого года.

Виртуальная реальность

Вместе с тем, компания Bethesda анонсировала специальные версии игр Doom и Fallout 4 для шлемов виртуальной реальности HTC Vive. Причём, владельцам оригинальных игр Doom и Fallout 4 бесплатно поиграть в VR-версии не дадут. Обе игры доступны для предварительного заказа в Steam в качестве отдельных проектов. Их выпуск запланирован на осень этого года.

Источник: The Verge