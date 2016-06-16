Bethesda подтвердила разработку игры The Elder Scrolls 6, но релиз состоится ещё не скоро

Вместо долгожданной игры The Elder Scrolls 6 во время проведения выставки E3 2016 для фанатов серии было анонсировано лишь переиздание The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition с улучшенной графикой и поддержкой модов для консолей. Однако имеются хорошие новости и для тех, кто ожидает новую игру в серии.

Тодд Ховард (Todd Howard) заявил, что Bethesda работает над The Elder Scrolls 6, но «впереди ещё долгий путь». Он добавил, что потребуется много времени, чтобы реализовать все идеи, задуманные для этой игры.

Глава Bethesda Game Studios подтвердил разработку трёх новых проектов, и одним из них является The Elder Scrolls 6. Скорее всего, он будет представлен последним из них. Два других проекта являются достаточно большими, они больше, чем что-либо, над чем студии приходилось работать ранее. Люди узнают об этих проектах ранее, чем о The Elder Scrolls 6.

Тодд Ховард намекнул, что до выхода The Elder Scrolls 6 могут пройти годы, так как на текущий момент нет ни времени, ни нужных технологий для реализации задуманного.

Руководитель Bethesda отказался говорить о двух других крупных проектах. Он лишь заявил, что от момента анонса до официального релиза не пройдёт много времени.

Источник: ign