Bethesda сообщила о сроках выпуска VR версий игр Fallout 4, Doom и Skyrim

Компания Bethesda намерена выпустить три своих популярных игры в виде версий для гарнитур виртуальной реальности. Об этом было известно и ранее, но не раскрывались даты их релиза. Теперь же Bethesda поделилась этой информацией. Все три VR версии будут представлены в этом году.

Так, первой будет выпущена VR версия Skyrim. Релиз запланирован на 17 ноября. Прогуляться по виртуальному миру Древних свитков смогут владельцы PlayStation VR. 1 декабря выйдет версия Doom VFR. В данном случае заявлена поддержка платформ PlayStation VR и HTC Vive. 12 декабря смогут окунуться в виртуальные Пустоши поклонники игры Fallout 4. Эта версия ориентирована на владельцев HTC Vive.

Пока не уточняется, будут ли VR издания бесплатно распространяться среди тех пользователей, которые раньше приобрели стандартные версии игр, или всё же предстоит покупать их отдельно.

Источник: The Verge