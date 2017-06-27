«Безвиз и отпускной сезон»: Аэропорт «Борисполь» поставил абсолютный рекорд по количеству пассажиров

В прошедшее воскресенье, 25 июня 2017 года, Международный аэропорт «Борисполь» обслужил 39594 пассажира, что стало абсолютным рекордом дневного пассажиропотока за всю историю предприятия, сообщила пресс-служба аэропорта.

В Борисполе отметили, что этот рекорд был достигнут во многом благодаря чартерным рейсам. Направлением с наибольшим пассажиропотоком 25 июня стала турецкая Анталья, куда вылетели и откуда прилетели 5970 пассажиров.

Предыдущий рекордный показатель в аэропорту Борисполь был зафиксирован в октябре 2016 года благодаря чартерной программе по перевозке паломников-хасидов. В тот день пассажиропоток в аэропорту Борисполь достиг отметки в 39241 человек.

Напомним, что недавно Министерство инфраструктуры снизило аэропортовые сборы за обслуживание пассажиров в Международном аэропорту Борисполь. В связи с этим, а также ожидаемым приходом в Украину нескольких лоукостов, помимо уже анонсированных Ryanair и Eurowings (Lufthansa), зафиксированный рекорд наверняка скоро будет обновлен.

Источник: ЛІГА.net